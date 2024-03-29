İsrail Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldı.

Beşşar Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdi.

Saldırıya ilişkin Suriye rejiminden yapılan açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.