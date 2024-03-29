ABD, görüşmeler yapılmadan İsrail'in Refah'a saldırmasını beklemiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde, Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Refah'la ilgili alternatif planlamalar konusunda Washington'a gelmesi planlanan ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Gazze oylamasının ardından ziyareti iptal edilen İsrail heyetinin son durumuyla ilgili değerlendirme yapan Kirby, yeni görüşme takvimi konusunda net konuşmaktan kaçındı.

Heyetin ABD'ye gelmesini beklediklerini ancak şu anda net bir takvim oluşmadığını kaydeden Kirby, taraflar arasındaki görüşmelerin aktif şekilde sürdüğünü aktardı.

Kirby, bir gazetecinin sorusu üzerine "İsrail heyetinin Washington'a gelip görüşmelerini yapmadan İsrail'in Refah'a yönelik bir kara operasyonuna başlamasını beklemediklerini" söyledi.

Refah'a yönelik bir "kara operasyonunun" hata olacağını bir kez daha dile getiren Kirby, "Biz kapsamlı bir kara operasyonunu desteklemiyoruz. Uygulanabilir alternatifler üzerine İsrailli muhataplarımızla konuşma fırsatımız olsun istiyoruz" dedi.

İsrail heyetinin pazartesi günü Washington'a geleceği yönündeki haberleri de değerlendiren Kirby, şu aşamada net bir şey söylemek istemediğini ancak İsrail tarafıyla her gün bu hususlarda görüştüklerini belirtti.

İsrail, ABD'nin, BMGK'de Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında "çekimser" oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurmuştu. ABD tarafı ise heyetin ziyaretinin iptal edilmesi kararını "hayal kırıklığı" ile karşılamıştı.