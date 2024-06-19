İsrail'in gözaltına aldığı doktorun soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıktı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, geçen kasım ayında İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde bir kadın hastanesinin müdürü olan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi, geçen kasım ayında gözaltına alınmasından bir hafta sonra Aşkelon'da Şabak'a bağlı bir soruşturma merkezinde hayatını kaybetti.

İsrail Adalet Bakanlığı, orduya Filistinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma yapması talimatını verdi.

Şabak, 53 yaşındaki doktorun "İsrail tarafından bazı kişileri esir almakla" suçlandığını iddia etti.

Doktor Rantisi'nin ölümüyle ilgili İsrail ordusu ya da Şabak tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail 496 sağlık çalışanını öldürdü

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ortopedi bölümü başkanı doktor Adnan El Baraş da nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiğini belirtmişti.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 256 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 372’ye, yaralı sayısının 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.