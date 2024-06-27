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Dünya
AA 27.06.2024 09:47

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırlarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 265. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın el-İlmi bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 6 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladı, sağlık ekipleri şu ana kadar bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'ndeki 4 eve düzenlediği hava saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Büyük Absan beldesinde bulunan el-Hanse Okuluna düzenlediği saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun topçuları da gece boyu yoğun bir şekilde Gazze'nin ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerini hedef aldı. Bir çok bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti batısındaki Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.

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