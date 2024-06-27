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Dünya
AA 27.06.2024 09:45

Japonya'da Fuji Dağı krateri yakınlarında kaybolan 3 dağcının cesedi bulundu

Fuji'ye tırmanılan patikalarda yapılan aramaların sonucunda, dağın Şizuoka'ya bakan krateri yakınlarında 3 dağcının cansız bedeni bulundu.

Japonya'da Fuji Dağı krateri yakınlarında kaybolan 3 dağcının cesedi bulundu
[Fotograf: Reuters]

Kyodo ajansına göre, Şizuoka Eyalet Emniyeti, dağcıların kaybolduğuna yönelik alınan ihbar sonrası arama faaliyeti başlattı.

Fuji'ye tırmanılan patikalarda yapılan aramaların sonucunda, dağın Şizuoka'ya bakan krateri yakınlarında 3 dağcının cansız bedeni bulundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı Fuji Dağı'na temmuz-eylül sezonunda 200 bini aşkın ziyaretçi, popüler yürüyüş patikalarını kullanıyor.

Japon ulusal basını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün doğumunu izlemek dahil, turistik amaçlarla gece boyu yaptıkları tırmanışlar esnasında kazalar yaşanabildiğini bildiriyor.

Ulusal simge

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı, dağcıların uğrak rotaları arasında bulunuyor.

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