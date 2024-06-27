Eski BM Genel Sekreteri Moon: BMGK günümüz çatışmalarında çıkmaza girdi

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’de reform çağrısına destek artıyor.

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon Konseyin en temel işlevini yerine getiremediğini söyleyerek, daimi üyeleri eleştirdi.

"Konsey günümüz çatışmalarında çıkmaza girmiştir. Daimi üyeler 1945’te kendilerine verilen veto sorumluluğunu kötüye kullanmaktadır. Sistem bozuk, güncelliğini kaybetmiş, temsil gücünden yoksun, barış ve güvenliği sürdürmek ve masum hayatları korumak gibi en temel işlevini yerine getiremiyor”

Eski BM Genel Sekreteri Ban ki Moon

Suriye'de 231 çocuğu zorla örgüte kattı

Oturumda "'2023 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu" yayımlandı. Rapora göre terör örgütü, 9-17 yaş aralığında 800'den fazla çocuk PKK/YPG tarafından alıkondu. Ayrıca 231 çocuk da zorla örgüte katıldı.

Birleşmiş Milletler, silahlı çatışma ve şiddetin çocuklara büyük zarar verdiğini kaydetti. Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de çocuklara yönelik ihlallerin yüzde 155 arttığı belirtildi.