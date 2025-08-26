Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2025 13:15

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 75 artarak 62 bin 819'a çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 62 bin 819’a yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 75 artarak 62 bin 819'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 ölü ve 370 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 975 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 588 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 140'a, yaralananların sayısının da 15 bin 737'ye ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 819'a, yaralıların sayısının 158 bin 629'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303’e yükseldiği vurgulandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'de bilim dünyasını da hedef alan katil İsrail, 193 akademisyen ve 800 öğretmeni öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Fransa’da muhalefet, hükümetin güvenoyu alamaması halinde Macron için azil süreci başlatacak
13:53
İzmir'de zehir taciri 133 şüpheli tutuklandı
14:00
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
13:48
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
13:32
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
13:26
İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ