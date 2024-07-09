Çok Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2024 17:23

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 17'si aynı aileden olmak üzere 29 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail güçleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında korkunç bir katliam gerçekleştirdi, Filistinli Ebu Fureyh ailesinden 14'ü çocuk ve kadın olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimine 6 saldırı daha düzenlediği belirtildi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ebu Fureyh ailesini hedef alan katliamla birlikte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne son saatlerde düzenlediği saldırılarda toplam 29 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Hükümet, İsrail'in siviller aleyhinde gerçekleştirdiği katliam ve işlediği suçların yanı sıra ABD yönetiminin işlenen "soykırımda" İsrail'in safında yer almasına tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların "İsrail ordusunun Filistin halkına karşı 10 aydır yürüttüğü soykırım suçu" çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkati çekilen açıklamada, sivilleri hedef alan bu korkunç katliamların devam etmesinin tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
AP'deki AB yanlısı grupların aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'ne karşı harekete geçtiği iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Yüksekova'da kaza: 2'si ağır 7 yaralı
17:59
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Iraklı mevkidaşı ile görüştü
17:55
İsrail Savunma Bakanı, ağustostan itibaren Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınacağını duyurdu
17:51
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
17:33
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
17:22
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ