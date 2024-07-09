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Dünya
AA 09.07.2024 16:24

ABD Federal Havacılık İdaresinden Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağına denetim kararı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağının "oksijen maskesi problemi" gerekçesiyle denetleneceğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresinden Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağına denetim kararı

ABD Federal Hükümetinin resmi yayın organında paylaşılan "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nde, söz konusu problemin Boeing'in ürettiği "737-8, 737-9, 737-700, 737-800, 737-900ER ve 737-8200" model uçaklarda meydana geldiği belirtildi.

Direktifte, Boeing'in ürettiği 737 sınıfı uçakların bazılarında oksijen jeneratörlerinin yerlerinden kaymasıyla muhtemel basınç düşmesi olayında yolcuların oksijen almasının engellenebildiği ifade edilerek, bu nedenle 2 bin 612 yolcu uçağının denetleneceği duyuruldu.

Boeing'in oksijen jeneratörleriyle alakalı problemi araştırdığı ve uçaklardaki oksijen jeneratörlerinin denetlenmesi için 17 Haziran'da hava yolları şirketlerine yönelik bülten yayınladığı kaydedilen direktifte, şirketin ürettiği bazı uçaklarda "güvensiz durumun devam ettiği" gerekçesiyle denetleme kararının alındığı açıklandı.

Direktifle, "oksijen maskesi problemi"nde etkisi olan hatalı parçaların kullanılması yasaklandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing dün, "737 Max" tipi iki yolcu uçağının düşmeleriyle ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.

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