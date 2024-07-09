AP'deki AB yanlısı grupların aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'ne karşı harekete geçtiği iddiası

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesinin ismi açıklanmayan AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, AP'de en fazla koltuğa sahip olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de mensubu olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ile Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Liberaller (Avrupa'yı Yenile-RE) grupları Avrupa'nın Vatanseverleri'ne karşı birleşecek.

Buna göre, 720 üyeli parlamentoda 400 sandalyeye sahip olan AB yanlısı bu 3 grup, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri üyelerinin AP'deki komitelere girerek politikaları etkilemesini engellemeye çalışacak.

İsmi açıklanmayan bir EPP yetkilisi de söz konusu anlaşmayı doğruladı.

AP komiteleri için pazarlıklar başladı

Habere göre, dün akşam geç saatlerde bir araya gelen siyasi gruplar, AP'nin komiteleri için olası isimleri görüşürken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin liderlik ettiği Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubu sivil özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet ve içişleri konularına odaklanan komiteyi yürütmek istiyor.

Öte yandan, ismi açıklanmayan bir başka S&D yetkilisi ise ECR'nin AB üyesi ülkelerdeki hukukun üstünlüğü durumunun da görüşüldüğü komiteyi almasını engellemek için EPP, Yeşiller ve Liberaller ile "ellerinden geleni yapacaklarını" ifade etti.

EPP ise Dış İlişkiler Komitesi (AFET), Bütçe Kontrol Komitesi (CONT), Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi (ITRE), Balıkçılık Komitesi (PECH) ve Kamu Sağlığı Komitesi'ni (SANT) talep ediyor.

"Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arasında ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

Kısa sürede Avrupalı diğer sağ partilerden destek gören ittifaka, İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), İtalyan Lig Partisi, Fransız Ulusal Birlik (RN), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi katılmıştı.

Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren ittifak, dün, AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla resmen kurulduklarını duyurmuştu.

Fransız aşırı sağcı RN partisinin liderlerinden Jordan Bardella'nın başkanlık görevine seçildiği ittifak, AP'nin 3. en büyük siyasi grubu olmuştu.