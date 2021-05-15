İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

Uçaklar kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir ev, uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındı. Ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Şehitleri fotoğraflarken kardeşlerini gördü

İsrail uçakları, gece saatlerinde Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda El-Mensi ailesinden 2 kardeş şehit oldu.

Bu sırada İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli Muhammed el-Mensi, cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.

Kendisini videoya alan Muhammed el-Mensi isimli genç yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı:

"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıda Kuleybu Camii'nin tamamen yıkıldığını belirtti.

Geçtiğimiz gün, İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir ailenin evi hedef alınmış, 6 kişilik ailenin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil şehit olmuştu.

39'u çocuk 139 Filistinli şehit oldu

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.