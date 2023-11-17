İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek "Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Gazze Limanı'nda kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, abluka altındaki bölgeye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı da yıktı.

İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle "soykırım" yaptığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in devam eden abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden en büyük açık mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'yi işgal etme ya da Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını ve ekiplerinin hareket edememesi nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşamadıklarını bildirdi.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail helikopterleri ile uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya

Gazze'deki hükûmet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Hükûmete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılırken "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Batı Kudüs'te 1 İsrail askerinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendi.

El-Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışma noktalarında 21 İsrail askeri aracının tamamen veya kısmen imha edildiğini, kuzeydeki Beyt Hanun'da ise İsrail kuvvetlerinin saklandığı bir binanın yıkıldığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan "Gazze Şeridi'nin güneyindeki 3 şehirde, 76 su kuyusu, 2 ana içme suyu tesisi ve 15 kanalizasyon pompa istasyonunun faaliyeti durdu. Yakıt bittiği için yaşanan bu durum yüz binlerce kişiyi etkiliyor." paylaşımında bulundu.

BM, İsrail'in BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı "gerçeklerden kopuk" olarak nitelendirmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş güçlerinin, uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ve verdiği mücadeleyle de stratejik dönüşümlere kapı açtığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

Cenin Mülteci Kampı'na saldırıda 3 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, 3 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi. Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." dedi.

BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde suyu bir savaş aracı olarak kullanmaya son vermesi gerektiğini vurguladı.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Batı Şeria'da 2 Filistinli öldürüldü, 47 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerine ateş açtıkları iddiasıyla 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarını sürdürdüğü belirtilirken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 2 bin 800'e ulaştığı kaydedildi.

Bununla birlikte, Filistin İstatistik Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze ve Kuzey Gazze kentlerinde hala evlerini terk etmemiş 807 bin Filistinlinin bulunduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmesinin "büyük riskler "barındırdığını ve sivillerin korunmasının birinci öncelik olduğunu bildirerek "Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükumete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.