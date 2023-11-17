5 ülke UCM'ye İsrail'in saldırılarının soruşturulması için başvurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sitesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların bugün Savcılık Ofisi'ne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, UCM Roma Statüsü uyarınca, bir taraf devletin, başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için Savcılığa, soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.

Halihazırda Filistin Devleti'ndeki duruma ilişkin savcılığın bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın 3 Mart 2021 tarihinde başlatıldığı ve 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlenen Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek eylemleri kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcı Kerim Han'ın göreve gelmesinin ardından Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili soruşturmayı ilerletmek üzere özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin Filistin'e işlenen suçlarla ilgili kilit paydaşlardan bilgi ve iletişim toplama, muhafaza etme ve analiz etme konusunda yetkilendirildiği aktarıldı.

Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail'i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.

Ukrayna olayında, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülke, 3 Mart 2022'de UCM'den Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvurmuş ve UCM 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.