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Dünya
AFP, AA 17.11.2023 19:45

Elektrik kesintisi nedeniyle Şifa Hastanesi'nde 2 günde 24 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 2 günde 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elektrik kesintisi nedeniyle Şifa Hastanesi'nde 2 günde 24 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik kesintisi nedeniyle hayati önem taşıyan tıbbi ekipmanların çalışmayı durdurması nedeniyle son 48 saatte farklı bölümlerdeki 24 hasta hayatını kaybetti" dedi.

Dün yapılan bir açıklamada, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı, 650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyeceğin olmadığı duyurulmuştu.

Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya
Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya
.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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