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Dünya
AA 12.11.2023 10:08

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 37. gününde de artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
[Fotograf: Reuters]

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yayımlanan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinde Filistinli "Nehhale" ailesine ait evi bombaladı, saldırı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi
İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi

İsrail savaş uçakları Cibaliye'de "Beraş", Sahabe Caddesi'nde de "Nehhale" ailesine ait evleri vurdu. Her iki saldırı nedeniyle ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde "Ebu Şab" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kassam Tugayları: Son 48 saatte 160'tan fazla İsrail askeri yapısını etkisiz hale getirdik
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İsrail hücumbotları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kıyı hattına onlarca top mermisi ateşledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine topçu bombardımanıyla eş zamanlı olarak aydınlatma bombaları attı.

İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor

Gazze'nin Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) genel merkezinin bombalandığı, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Nasr Mahallesi'ndeki Mehdi Doğum Hastanesi'ni bombaladı, 2 doktor öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü
Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde Filistinli "el-Askeri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Şifa Hastanesi bahçesinde yerlerde yaklaşık 80 cesedin bulunduğunu ve sağlık personelinin bir şey yapamadığını aktardı.

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