İki farklı eyleme sahne olan Londra'da 126 kişi gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist, yaptığı yazılı açıklamada Londra'da iki farklı gerekçeyle toplulukların bir araya geldiği belirterek, "Sağcı grupların polise yönelik aşırı şiddeti olağan dışı ve derinden endişe vericiydi." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı grubun askeri anıtları koruma bahanesiyle sabah saatlerinde sokaklara indiğini kaydeden Twist, "Bir kısmı zaten sarhoştu, agresifti ve kavga etmek için fırsat arıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Twist, Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikler ile Almanya arasında yapılan ateşkesin yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Cenotaph anıtı çevresinde aşırı sağcılarla polis arasında gerginlik yaşandığını belirterek sağcı grubun polise, "Siz artık İngiliz değilsiniz." dediğini söyledi.

Çoğunlukla futbol holiganlarından oluşan grubun gün boyu kendilerini Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlarla karşı karşıya getirmemeye çalışan polise hakaret ve tehditler savurduğunu vurgulayan Twist, "Bu gruplardakilerin çoğu durdurulup arandı ve silah, cop, muşta gibi silahlar ile A sınıfı uyuşturucular (Kokain, eroin ve ecstasy vb.) ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

Twist, polisle sağcılar arasındaki Cenotaph çevresinde yaşanan gerginlik esnasında 9 polisin yaralandığını, iki polisin ise dirseğinde kırık ve kalça çıkığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Filistin yürüyüşü şiddet eylemlerine sahne olmadı

Twist, Filistin'le dayanışma yürüyüşünün ise sağcıların eylemlerinde olduğu gibi fiziki şiddet eylemlerine sahne olmadığını kaydetti.

Yalnızca yürüyüş sonunda ana gruptan ayrılan küçük grupların tahrik edici olaylara sebep olduğunu bildiren Twist, yaklaşık 150 kişilik bir grubun havaifişekler attığını açıkladı.

Twist, polisin nefret suçu kabul edilecek olaylar ile yasaklı örgütlere destek olaylarını araştırdığını belirterek, "Londra'nın merkezinde, herhangi bir düzensizliğe müdahale etmek ve yarınki (pazar) anma etkinlikleri öncesinde önemli yerlerin korunmasını sağlamak için hala çok sayıda memur görev yapıyor. Şu ana kadar gözaltına alınan 126 kişi için de çok sayıda kişi çalışmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin yürüyüşüne katılan vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırıda bulundular

Londra'da 5 haftadır devam eden Filistin'le dayanışma yürüyüşleri kapsamında Filistin yanlısı göstericiler Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliği önüne yürümüştü.

Ancak İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın bu yürüyüşleri "Nefret yürüyüşü" olarak adlandırması ve Ateşkes Günü'nde bu yürüyüşü engellemek istemesi, aşırı sağcı grupları harekete geçirmişti.

İngiliz Savunma Birliği gibi aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı gruplar ile farklı bölgelerden futbol holiganları, Londra'daki askeri anıtlarda nöbet tutacaklarını açıklamıştı.

Gün boyu yaşanan olaylarda önce polisle arbede yaşayan aşırı sağcı gruplardan 82 kişi Filistin'le dayanışma yürüyüşü güzergahına ulaşmaya çalışınca gözaltına alınmıştı.

Yürüyüşün sona ermesiyle buradan ayrılan vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırılarda bulunan sağcılarla polis arasında Trafalgar Meydanı'nda da gerginlik yaşanmıştı.

Polis burada Filistin bayrağını yakmaya çalışan bir aşırı sağcı göstericiye müdahale etmişti.