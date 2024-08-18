İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli öldü

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 317. gününde de devam ediyor.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus ve Refah kentlerinde meskun mahalleri bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki bir evi bombalaması sonucu bir anne ve 6 çocuğunun öldüğü kaydedildi.

Görgü tanıkları, hedef alınan evin El-Attar ailesine ait ve 6 çocuktan 4'ünün ikiz olduğunu söyledi.

Gazze'nin orta bölgesinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Yazici ailesine ait, bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin doğusunda konuşlanan İsrail topçu birlikleri de Megazi Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı, Deyr el-Belah kenti ve El-Masdar kasabasına yoğun topçu ateşi açtı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti semalarında uçan İsrail insansız hava aracından (İHA) kentin doğusundaki Abasan el-Kebira kasabasındaki Misbah ailesine ait bir eve yapılan saldırıda, biri kadın, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus kenti ile Refah kentinin batısındaki Suudi Mahallesi'ndeki konutlara yönelik saldırılarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Gazze kentindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Cevde ailesine ait bir evin İHA ile hedef alınması sonucu 1 kadın öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Gazze kentinin güneydoğusundaki yanı sıra Sabra ve Zeytun Mahallelerini topçu ateşine tuttu.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ekiplerinin, İsrail'in Cibaliya Mültaeci Kampı'ndaki Gaben, Dehman ve Ebu el-Kara ailelerine ait evleri hedef almasının ardından, 4 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 74 Filistinli öldü, 92 bin 537 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.