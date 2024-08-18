İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybetti, 5 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye sığındı

Ülkesinde çiftçilikle uğraşan, saldırının ardından kızının tedavisi için Ankara'da bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri anlattı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü gününde, akşam camiden çıkarken gözünün önünde evine düşen bomba sonucu eşinin, 5 ve 14 yaşları arasında 4 çocuğunun, anne, baba, kardeşleri ve bazı yakınlarının hayatını kaybettiğini anlatan Baraka, kızı Merve'nin ise ayak ve sırtından yaralandığını ifade etti.

15 gün Gazze'de kaldıktan sonra kızının Mısır'a sevk edildiğini, burada önce kızının bacağının kesileceğini söylediklerini, daha sonra ise bunun tedavisi olduğunu ifade ettiklerini bildiren Baraka, Mısır'da bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kızının Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini dile getirdiğini anlatan Baraka, geçen yıl kasımda Türkiye'ye geldiklerini, tedavi sürecinin sadece estetik bölümünün kaldığını bildirdi.

Baraka, "Otelde yaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Arap ülkelerinden, hiç kimseden böyle bir destek ve yardım görmedik. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"Savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil"

Gazze'deki savaşın çok zor olduğunu vurgulayan Ahmed Baraka, şunları söyledi:

"Allah kimseye yaşatmasın, Gazze'deki savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil. İsrail güçleri bir dairede, hastanede, okulda ya da bir camide eğer 50-100 kişi varsa, direkt bombayı atıyor ve hepsini öldürüyor. Bu sabah bir yerde 20 kişi şehit oldu. Orada katliam var. Geçen hafta da bir camiyi bombaladı. Şu anda siz bile yardım etmek isterseniz sizi de vuruyor."

Baraka, Türkiye'nin Gazze'ye en çok destek veren ülke olduğunu belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatının büyük bir kayıp olduğunu ve şoka uğradıklarını ifade eden Baraka, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın kendilerini yalnız bıraktığını vurguladı.