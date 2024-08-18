Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2024 12:31

İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybetti, 5 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye sığındı

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı.

İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybetti, 5 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye sığındı

Ülkesinde çiftçilikle uğraşan, saldırının ardından kızının tedavisi için Ankara'da bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri  anlattı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü gününde, akşam camiden çıkarken gözünün önünde evine düşen bomba sonucu eşinin, 5 ve 14 yaşları arasında 4 çocuğunun, anne, baba, kardeşleri ve bazı yakınlarının hayatını kaybettiğini anlatan Baraka, kızı Merve'nin ise ayak ve sırtından yaralandığını ifade etti.

15 gün Gazze'de kaldıktan sonra kızının Mısır'a sevk edildiğini, burada önce kızının bacağının kesileceğini söylediklerini, daha sonra ise bunun tedavisi olduğunu ifade ettiklerini bildiren Baraka, Mısır'da bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kızının Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini dile getirdiğini anlatan Baraka, geçen yıl kasımda Türkiye'ye geldiklerini, tedavi sürecinin sadece estetik bölümünün kaldığını bildirdi.

Baraka, "Otelde yaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Arap ülkelerinden, hiç kimseden böyle bir destek ve yardım görmedik. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"Savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil"

Gazze'deki savaşın çok zor olduğunu vurgulayan Ahmed Baraka, şunları söyledi:

"Allah kimseye yaşatmasın, Gazze'deki savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil. İsrail güçleri bir dairede, hastanede, okulda ya da bir camide eğer 50-100 kişi varsa, direkt bombayı atıyor ve hepsini öldürüyor. Bu sabah bir yerde 20 kişi şehit oldu. Orada katliam var. Geçen hafta da bir camiyi bombaladı. Şu anda siz bile yardım etmek isterseniz sizi de vuruyor."

Baraka, Türkiye'nin Gazze'ye en çok destek veren ülke olduğunu belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatının büyük bir kayıp olduğunu ve şoka uğradıklarını ifade eden Baraka, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın kendilerini yalnız bıraktığını vurguladı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya'da festivalde yangın paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:09
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
12:43
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
12:58
İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
13:22
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
12:22
Almanya'da festivalde yangın paniği
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
FOTO FOKUS
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ