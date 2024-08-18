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Dünya
AA 18.08.2024 07:12

Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişi kıtlık tehlikesi altında

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), yaşanan kuraklık nedeniyle Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişi kıtlık tehlikesi altında

Afrika'nın güneyindeki 16 ülkenin üye olduğu SADC'in 44. Olağan Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla, Zimbabve'nin başkenti Harare'de toplandı.

Bölgede yaşanan kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesine karşı gıda güvenliğinin sağlanması, zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Şiddetli kuraklık ve kıtlık tehlikesi

SADC Genel Sekreteri Elias Magosi, zirvede yaptığı açıklamada, El Nino hava olayının etkisiyle 2024'te bölgede şiddetli bir kuraklık yaşandığını belitti.

Magosi, bu kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesine karşı Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bölge ülkelerinden Zimbabve, Zambiya ve Malavi, kuraklık nedeniyle yılın ilk yarısında afet hali ilan etmişti.

Esvatini Krallığı ile Lesotho Krallığı ise uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

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