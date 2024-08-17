Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2024 22:34

Katil İsrail Batı Şeria'da bir aracı bombaladı: 2 Filistinli öldü

Katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 635 oldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "ordunun Cenin'deki bir terör hücresine baskın düzenlediğini" kaydetti.

İsrail ordu radyosu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenin'de 4 silahlı kişinin bulunduğu bir aracın hedef alındığını" ileri sürdü.

ETİKETLER
Batı Şeria İnsansız Hava Aracı (İHA) İsrail Kudüs
Sıradaki Haber
X, Brezilya'daki ofisini kapatma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:23
Bakan Yerlikaya konuşuyor
23:18
İletişim Başkanlığı'ndan İzmir yangınında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama
22:48
İzmir Tire'de orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
22:31
X, Brezilya'daki ofisini kapatma kararı aldı
22:25
Türkiye yangınlarla mücadele ediyor
21:57
Türkiye yangın desteği için Azerbaycan'a teşekkür etti
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı
FOTO FOKUS
Uşak'ta da yangın çıktı
Uşak'ta da yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ