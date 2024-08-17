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Dünya
AA 17.08.2024 22:27

X, Brezilya'daki ofisini kapatma kararı aldı

Sosyal medya platformu X, temsilcisinin Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edildiğini" belirterek, bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını duyurdu.

X, Brezilya'daki ofisini kapatma kararı aldı

X’in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı.

X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

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