Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2024 06:54

Berlin'deki Filistin'e destek gösterisine yüzlerce kişi katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek için gösteri yapıldı. Filistin ile dayanışma göstermek ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'deki Filistin'e destek gösterisine yüzlerce kişi katıldı

Yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birçok gösterici gözaltına alındı

Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Axel Springer Medya Grubu binası önünde toplanan bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapmaya çalışanların arasına giren polis ekipleri gerilimin artmasını önledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göstericiler eylemi uzun süre bu bölgede sürdürdü. Polis eylemin sonlandırıldığı anonsu yaparak göstericilerin ayrılmalarını istedi. Bu çağrıya uymayan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı ve birçok gösterici gözaltına alındı.

ETİKETLER
Almanya Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Rusya’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altında
09:36
Kontrolden çıkan otomobilin benzin istasyonuna daldığı anlar kamerada
10:14
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor
09:10
Ticaret Bakanlığı, kaçakçıların yeni yöntemlerini ortaya çıkarttı
08:46
Bakan Memişoğlu: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili alarm durumu yok, milletimiz rahat olsun
08:29
Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi: 3 araç hasar gördü
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobilin benzin istasyonuna daldığı anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin benzin istasyonuna daldığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ