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Dünya
TRT HABER, AA 18.08.2024 13:59

Ünlü Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti

"Plein Soleil", "Notre histoire" ve "L'Eclisse" gibi filmlerde rol alan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

1935'te Fransa'nın başkenti Paris'te doğan Delon, 4 yaşında koruyucu aileye verildi.

Okuldan atılan ve gençliğinde hamallık ve garsonluk yapan Delon'un hayatını sinema değiştirdi..

1950'lerin ortalarında dönemin ünlü Fransız aktörü Jean-Claude Brialy tanışması hayatının dönüm noktası oldu.

Fransız Frank Sinatra'sı olarak tanınan Alain Delon 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük şöhret kazandı.

80'den fazla filmde oynayan Fransız aktörün son filmi "Toute Ressemblance" oldu.

2019 yılında Cannes Film Festivali'nde fahri Altın Palmiye alan Delon aynı yıl felç geçirdi.

Yıllardır Douchy'deki evinden ayrılmayan Delon, burada hayata gözlerini yumdu. 

"Plein Soleil" (Kızgın Güneş), "Notre histoire" (Ayrı Odalar) ve "L'Eclisse" (Batan Güneş) gibi ünlü filmlerde rol alan Delon, "Notre histoire" filmindeki performansıyla Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde Erkek Oyuncu Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

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