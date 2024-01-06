Açık 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2024 07:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü
[Fotograf: Reuters]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:34
Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı
07:22
Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
07:05
İsrail Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi
05:08
Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı
05:01
Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
04:29
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
FOTO FOKUS
Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı
Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ