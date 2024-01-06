Açık 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2024 04:10

Hollanda'da anneler Gazze'ye destek için yürüdü

Hollanda'da bir grup anne, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Hollanda'da anneler Gazze'ye destek için yürüdü
[Fotograf: AA]

“Anne Devrimi" adlı yürüyüşe katılan anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

“Onların isimleri var, onların hayalleri vardı” pankartı ve "Özgür Filistin" ve "İnsanları öldürmeyi durdur" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.

Hollanda'da anneler Gazze'ye destek için yürüdü

Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin’deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

Grup sözcüsü Deniz Yılmaz, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek olmak için yürüyüş organize ettiklerini söyledi.

Hollanda'da anneler Gazze'ye destek için yürüdü

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları görmezden gelen insanlara seslerini duyurmak istediklerini belirten Yılmaz, “Onların (Filistinli anneler) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz. Biz bugün burada onların Batı'daki sesi olmak istiyoruz.” dedi.

Yılmaz, konuşmalardan sonra şehir merkezinde yürüyüş yapacaklarını belirterek, “Artık bu çocukların bir sayıdan ibaret olmadığını, sadece insan olduklarını hatırlatmak için böyle bir organizasyon yaptık.” ifadesini kullandı.

Hollanda'da anneler Gazze'ye destek için yürüdü

Yürüyüşe katılan Rachel Vrijdag da Gazze’de katliam yaşandığını dile getirerek, “Orada insanlar öldürülüyor, orada çocuklar öldürülüyor. Bunun durması gerekiyor. Buna karşı sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir anneyim, kadınım ve insanım.” diye konuştu.

İsrail’in hedefinin Gazze’deki herkesi yok etmek olduğunu söyleyen Vrijdag, “Bu bir çatışma değil, soykırım. Nereden geldiğinizin önemli olmadığını düşünüyorum, ben Surinamlıyım ama bu durum herkesi ilgilendirmeli çünkü çocukların bombalanması asla kabul edilemez.” dedi.

ETİKETLER
Hollanda Gazze
Sıradaki Haber
Euro-Med: Gazze nüfusunun yüzde 4'ü öldü, kayboldu veya yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:29
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
03:43
Parçalanmış lastiğe çarpan otomobil alev alev yandı
03:40
Tokat'ta otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
02:39
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
01:55
Balıkesir'de aranan 11 şüpheli yakalandı
01:31
İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
FOTO FOKUS
Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı
Öğretmen, öğrencisinin hayatını ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ