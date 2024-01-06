İsrail Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'te baskınlar düzenledi.

Baskınların en yoğun olarak yaşandığı yer Nablus oldu. Kentin batısındaki Tel köyüne ciplerle gelen İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konuşlandı. Köyün gençleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Nablus'taki Balata ve Asker mülteci kamplarında da baskınlar yaşandı. Kalabalık bir askeri kuvvet söz konusu kamplarda evleri bastı ve buralara keskin nişancı yerleştirdi.

Aynı şekilde Nablus'un El-Meacin bölgesinde Filistinli tutuklu Gassan Zukan'ın evini basan askerler, eşyalara zarar verdi. Aynı şekilde Nablus'taki El-Menahel matbaasına giren askerler buradaki aletleri de tahrip etti.

İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesi girişinde de 3 genci darbederek gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'na yönelik baskında da Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı ve ateş açtı.

Selfit'in batısındaki Karave beldesi ile doğusundaki İskaka köyü de baskınların hedefi oldu. İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti ve araçlarında arama yaptı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.