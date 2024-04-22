Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2024 09:29

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 199. gününde de sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin güneydoğu bölgelerini bombaladı, orta kesimlerdeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ayrıca Gazze'nin orta kesimlerde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı girişi ile buradaki et-Takva Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki mezarlık ile Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef alması sonucu yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi semtine ve Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Selin vurduğu İran'da timsah alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Kayseri'deki kazada ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi
09:56
Fiyat listesi kuralına uymayan işletmelere ceza yağdı
09:53
Bingöl'de 15 öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
09:55
Bakanlardan hayatını kaybeden işçinin ailesine ziyaret
09:44
Avrupa 2023'te olağan dışı hava olaylarıyla karşılaştı
09:25
Küresel piyasalar güne karışık seyirle başladı
Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
FOTO FOKUS
8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi
8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ