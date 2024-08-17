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Dünya
AA 17.08.2024 15:13

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

İsrail'e ait savaş uçakları İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve "iyi geçtiği" açıklanan müzakerelerin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarını bu gece de sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 17 kişinin naaşı ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, hastaneye getirilen 17 cesetten 9'u çocuk 5'i kadın olmak üzere 15'inin El-Acle ailesine ait olduğunu duyurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampının batısında bir eve düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesindeki sağlık kaynakları, güneydeki Han Yunus'un doğusunda Ez-Zenne semtinde at arabasını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğünü aktardı.

Kaynaklar, İsrail'in, Han Yunus kentinin Hamed bölgesi yakınlarında da yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına Quadcopter dron ile ateş açtığını, saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun çadırda uyuduğu sırada başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların, Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampına da ateş açtığını ifade etti.

Sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin kuzeyde yer alan Gazze kentinin Es-Sabra bölgesine de yoğun topçu saldırısı düzenlediğini, bölgeye düşen 3 top mermisi sonucu 2 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

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