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Dünya
AA 17.08.2024 14:53

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakası doğrulandı.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsü tespit edildi.

Gazze'de "çocuk felci virüsü" endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

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