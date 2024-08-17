İsrail Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Adraee'nin açıklamasında, Filistinlilerden daha önce "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ancak sonuncusu dün olmak üzere defalarca İsrail bombalarının hedefi olan El-Mevasi'ye gitmelerini istemesi dikkati çekti.

Ordu Sözcüsü, "tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, söz konusu uyarının hemen ardından El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli ölmüştü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 84'ünün - yaklaşık 305 kilometrekare - zorla yerinden edilme talimatının kapsamında olduğunu, bölgede yaşayan nüfusu zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle yerinden edilmelerin "asla bitmediğini" belirtiyor.

İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle Gazze'de insanların canlarını kurtarmak için geride her şeyi bırakarak evlerinden ayrılmak durumunda kaldığını kaydeden UNRWA, Gazzelilerin gidebilecekleri güvenli bir yerleri olmadığını vurguluyor.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.