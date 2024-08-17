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Dünya
AA 17.08.2024 06:57

İsrail gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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