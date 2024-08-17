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Güncel
AA 17.08.2024 15:01

Mısır: Gazze'de ateşkes bölgede gerilimin durması için temel unsur

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkesin, bölgede gerilimin durması için temel unsur olduğunu söyledi.

Mısır: Gazze'de ateşkes bölgede gerilimin durması için temel unsur
[Fotoğraf: Getty Images]

Abdulati, resmi temasları kapsamında Mısır'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüşmesi sonrası başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'de ateşkesin, savaşın sona ermesini garanti edecek bir anlaşma çerçevesinde bölgede gerilimi durdurmak için temel unsur" olduğunu ifade eden Abdulati, bu hassas dönemde Fransa ile bölgede tansiyonu düşürmek ve gerilimi azaltmak için ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Abdulati ayrıca ülkesinin, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması konusunda Fransa ile hem fikir olduğunu kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bir araya gelen bakanların, bölgede gerilimi azaltma yolları, Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi için harcanan çabaları ve insani yardımlara erişimin sağlanması meselesini görüştüğü aktarıldı.

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