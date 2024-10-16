İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

Gazze Avrupa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Sufa bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Zevayide beldesinde sivillerin bulunduğu bir aracı vurdu. Saldırıda 2 Filistinli öldü, 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altında tutan İsrail ordusu, güney ve orta kesimlerine yönelik bombardımanlarını da sürdürüyor.