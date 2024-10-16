Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2024 16:24

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

Gazze Avrupa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Sufa bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Zevayide beldesinde sivillerin bulunduğu bir aracı vurdu. Saldırıda 2 Filistinli öldü, 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altında tutan İsrail ordusu, güney ve orta kesimlerine yönelik bombardımanlarını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Güney Kore: Kuzey Kore'nin askeri genişlemeye öncelik vermesi ülkenin çöküşünü hızlandırır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
BM raportörleri: İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durdurmalı
16:46
Rus savaş uçakları, İdlib'de son 3 günde 27 noktayı vurdu
16:38
Bursa'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
16:36
Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:43
Almanya, İsrail'e silah ve mühimmat desteği verme konusunda ısrarcı
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebu Gayt'ı kabul etti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ