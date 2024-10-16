Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2024 15:42

AB, X platformuna daha katı kurallar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun daha katı kurallara tabi olan "eşik bekçisi" sınıflandırmasına girmediğini bildirdi.

AB, X platformuna daha katı kurallar uygulayacak

AB Komisyonu, Elon Musk'un sahip olduğu X'in Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "temel" platform olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin mayıs ayından beri X platformunun konumuna ilişkin piyasa incelemesi yaptığı anımsatılarak, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.

AB'nin dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artıracak, tüketicilere daha fazla seçenek sunacak, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve kendi hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutmasını önleyecek yeni kurallara uyması gerekiyordu.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmalara, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
Zelenskiy, Zafer Planı'nı Ukrayna Parlamentosuna tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
BM raportörleri: İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durdurmalı
16:46
Rus savaş uçakları, İdlib'de son 3 günde 27 noktayı vurdu
16:38
Bursa'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
16:36
Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:43
Almanya, İsrail'e silah ve mühimmat desteği verme konusunda ısrarcı
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebu Gayt'ı kabul etti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ