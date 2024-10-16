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Dünya
AA 16.10.2024 16:01

Almanya, soykırımcı İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırdı

Almanya, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışını son haftalarda artırdı.

Almanya, soykırımcı İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırdı

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail’e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail’e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Bakanlığın hazırladığı raporda, bir kez daha “İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu değildir” vurgusu yapıldı.

Bild gazetesi, Almanya'nın satacağı silahların "soykırım için kullanılmayacağına" dair İsrail'den yazılı güvence istediğini duyurmuştu.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

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