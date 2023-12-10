İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Han Yunus'un merkezini top atışlarına tuttu.
İsrail ordusunun top atışlarıyla hedef aldığı bir evde 4 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.
Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentini ağır bombardımana tuttuğu aktarıldı.
İsrail kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleme girişiminde bulunduğuna yer verilen haberde, Gazze kentinin doğu kesiminin de yoğun top atışlarına hedef olduğu belirtildi.