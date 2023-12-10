Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2023 20:07

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Han Yunus'un merkezini top atışlarına tuttu.

İsrail ordusunun top atışlarıyla hedef aldığı bir evde 4 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentini ağır bombardımana tuttuğu aktarıldı.

İsrail kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleme girişiminde bulunduğuna yer verilen haberde, Gazze kentinin doğu kesiminin de yoğun top atışlarına hedef olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'de saldırılarda ölenlerin sayısı 17 bin 997’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
20:46
Nijerya'da trafik kazası: 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
20:45
Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
20:43
Gazze'de saldırılarda ölenlerin sayısı 17 bin 997’ye yükseldi
20:07
İstanbul'da trafiği tehlikeye atan motosikletliye para cezası kesildi
19:27
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
FOTO FOKUS
Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverlerin ilgisi büyüktü
Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverlerin ilgisi büyüktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ