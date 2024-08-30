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Dünya
AA 30.08.2024 12:09

İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Absan el-Kebire beldesinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda en az 3 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Fahhari beldesinde de eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin, Han Yunus'un batı kesimi ve Dar Selam Hastanesi muhitini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen bir kişinin cansız bedeni ile birkaç yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde de İHA'yla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda konuşlanan İsrail zırhlı araçlarından vatandaşların evlerine ateş açılmasıyla bir kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in İHA'yla bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail'in Ebu Neda ailesine ait eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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