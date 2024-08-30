Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2024 11:38

İsrail güçlerinin 22 günün ardından çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin naaşı bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çekilirken, kentte geniş çapta yıkım bıraktı.

İsrail güçlerinin 22 günün ardından çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin naaşı bulundu
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in kentte düzenlediği saldırılarda öldürülen 10 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, ordunun çekildiği bölgelerde enkaz altında ve sokaklardaki mağdurları aradı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerlerinin Han Yunus'tan çekilmesi, saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı cesetler kısmen çürümüş, bazıları ise köpek ve kediler tarafından kısmen parçalanmış halde bulundu.

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemişti.

İsrail güçleri 9 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde saldırıların başından bu yana defalarca girdiği Han Yunus'ta saldırıları başlattığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 17'sinin kısmen hizmet verdiğini bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayana 660 bin lira ceza
13:50
Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak
13:49
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
13:43
BM, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda 150'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi
13:54
JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı
13:53
Japonya 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağını hayata geçirecek
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ