İsrail'in işgal altındaki Cenin'deki saldırıları 3. gününde sürüyor

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin 28 Ağustos Çarşamba günü işgal altındaki Cenin kentinde başlattığı saldırılarını genişleterek sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı, ez-Zebabide beldesi ve diğer bazı bölgelerde de evleri kuşatarak, baskınlar düzenlediğini ve Filistinlileri sorguladığını aktaran tanıklar, bölgede zaman zaman silah ve patlama sesleri duyulduğunu ifade etti.

Filistinlilerle çatışmaların çıktığı bazı bölgelere takviye gönderen İsrail ordusu, çok sayıda iş makinesiyle de altyapıyı tahrip etti.

Zebabide beldesi sakinlerinden Ahmed Türkmen, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek bir grup Filistinliye ateş açtığı ve bir aracı ateşe verdiğini anlattı.

Türkmen, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından yerlerde kan gördüklerini ifade etti.

İsrail ordusu, "ölüm ve yıkımın" ardından Tulkerim ve Tubas'tan çekildi

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Tulkerim kentinde 48 saat süren saldırıların ardından dün akşam kentten çekildi.

Filistinlilerin evlerine ve altyapıya ciddi zarar veren İsrail askerlerinin, 4 kişiyi öldürdüğü ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra çekildiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'na da saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 30 saat sonra bölgeden çekilmişti.

Tubas kentinde 4 kişiyi öldüren İsrail askerleri onlarca Filistinliyi gözaltına almış ve altyapıyı tahrip etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.