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Dünya
AA 30.08.2024 08:59

Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 173'e ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığını bildirdi.

Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 173'e ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aşırı yağışlar ve ardından oluşan seller 170 binden fazla kişiyi etkiledi.

Açıklamaya göre, sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 173'e ve yaralı sayısı 505'e ulaştı, 18 bin 665 ev tamamen, 14 bin 947 ev ise kısmen çöktü.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı

Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği aktarıldı.

Vaka sayısının bin 696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamaya göre, gerekli önlemler alındı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

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