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Dünya
AA 30.08.2024 10:54

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 17'sinin kısmen hizmet verdiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki 36 hastaneden 17'sinin kısmen hizmet verdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 17'sinin kısmen hizmet verdiğini bildirdi
[Fotograf: AA]

Ryan, çevrim içi katıldığı bir toplantıda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'si kısmen hizmet veriyor" ifadelerini kullanan Ryan, hastanelerin fiziksel hasar, yakıt eksikliği, sınırlı tıbbi malzeme ve personel kaybı nedeniyle tehlike altında olduğunu bildirdi.

Ryan, sağlık sisteminin büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların bildirilmeye devam ettiğini kaydetti.

"DSÖ, 7 Ekim 2023-22 Ağustos 2024 tarihlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik bin 98 saldırıyı belgeledi, bunların 492'si Gazze'de gerçekleşti" diyen Ryan, bu saldırıların 747 ölüm ve 969 yaralanmayla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.

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