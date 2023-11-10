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Dünya
AA 10.11.2023 08:00

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin çevresini bombalaması sonucu 6 kişi öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin çevresini bombalaması sonucu 6 kişi öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Şifa Hastanesi'nin çevresini topçu ateşiyle yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde "gazeteciler ve yerinden edilmişler için" kurulan iki çadırı doğrudan hedef alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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