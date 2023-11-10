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Dünya
AA 10.11.2023 07:31

İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 9'unu yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesi​​​​​​​ne baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Filistinli Leys Muhammed Nasasira hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Haberde ayrıca Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 182'e yükseldiğini kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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