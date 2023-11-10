Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 10.11.2023 07:06

İsrail'den Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli bombardıman

Filistin Kızılayı'na göre, İsrail, Cuma günü erken saatlerde Gazze'nin Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Hava bölgesini şiddetli bir şekilde bombaladı.

İsrail'den Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli bombardıman

Filistin Kızılayı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Orada çalışan personelimizin, hastalarımızın ve hastanede yerinden edilen 14 binden fazla kişinin iyi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Perşembe günü hastane, İsrail ablukası nedeniyle yakıtının bitmesinin ardından "operasyonların çoğunu" kapatacağını açıklamıştı.

İsrail güçlerinin ayrıca Tel el Hava dışında Gazze Şehri ve batı eteklerindeki birçok yeri de hedef aldı açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Kudüs Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'de sağlık krizi: En çok hamileler ve bebekler tehlikede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
08:20
Bursa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
08:08
Atatürk'ün vefat haberi manşetlere sığmadı
08:29
Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü İzmir'den yola çıktı
08:01
İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin çevresini bombalaması sonucu 6 kişi öldü
07:40
İzmir'de 132 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hastaneler, okullar, camiler: İsrail'in sınır tanımayan saldırısı 35'inci gününde
Hastaneler, okullar, camiler: İsrail'in sınır tanımayan saldırısı 35'inci gününde
FOTO FOKUS
Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü İzmir'den yola çıktı
Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü İzmir'den yola çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ