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Dünya
AA 18.03.2024 07:51

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında ölen ve yaralananlar var

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında ölen ve yaralananlar var
[Fotograf: Reuters]

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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