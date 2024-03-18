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Dünya
Independent, NY Post, City News 18.03.2024 07:13

Toronto polisinin hırsızlara karşı önerisi alay konusu oldu

Kanda'da artan ev ve otomobil hırsızlıklarına karşı polisten farklı bir öneri geldi. "Evinizde saldırıya uğramamak için otomobil anahtarlarınızı ön kapıda bırakın" tavsiyesinde bulunan polis sosyal medyada alay konusu oldu.

Toronto polisinin hırsızlara karşı önerisi alay konusu oldu
[Fotoğraf: GettyImages]

Kanada'nın Toronto kentinde ev ve otomobil hırsızlıkları artınca geçen ay Etobicoke bölgesinde güvenlik toplantısı yapıldı. Polis Marco Ricciardi bu buluşmada yurttaşların ev hırsızlarıyla yüz yüze gelmekten kaçınmaları için anahtarlarını onların bulabileceği bir yerde tutmalarını önerdi.

"Kendi evinizde saldırıya uğramak istemiyorsanız anahtarlarınızı ön kapıda bırakın çünkü otomobilinizi çalmak için evinize giriyorlar, başka bir şey istemiyorlar. Çoğunda gerçek silah var ve mermi dolu, bunlar oyuncak değil."

Bu sözler sosyal medyaya yansıyınca pek çok kişi polise tepki gösterdi. Eski adı Twitter olan X'e yazan bir kişi "Bu tavsiye tuhaf. Neden anahtarlarımızı kapının arkasında bırakmıyoruz? Ya da daha iyisi otomobilin üstünde bırakalım" dedi.

Bir diğeriyse "Böylesine bir çılgınlık başarısız devletlerde olur. Hey millet, evinize girmemeleri için otomobillerinizin daha rahat çalınmasını sağlayabilir misiniz? Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Toronto Polisi, bu paylaşımlarla X'te gündem oldu. Binlerce paylaşımda öfke dolu ifadeler kullanıldı.

Çarşamba günü resmi bir bildiri yayımlayan Toronto Polisi, polis memurunun tartışmalı tavsiyesi dışında da önlemler alınabileceğini vurguladı. Mümkünse otomobillerin garaja park edilmesi, güvenlik kamerası desteği, tatile giderken sosyal medyada bunu duyurmamak gibi tedbirler sıralandı.

İstatistikler, Büyük Toronto bölgesinde otomobil hırsızlıklarının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca ev hırsızlıklarının bu dönemde gösterdiği artış yüzde 400'ü buldu.  

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