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Dünya
Reuters, BBC 18.03.2024 06:37

Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum

Kanada Başbakanı Justin Trudeau verdiği bir röportajda işinden şikayet etti. Başbakan, sık sık "çılgın işini" bırakmayı düşündüğünü ancak bir sonraki seçime kadar kalmayı planladığını söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
[Fotograf: Reuters]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasi geleceği hakkında artan sorularla karşı karşıya kalırken, anketler onun Kanadalılar arasında giderek daha az popüler olduğunu gösteriyor.

Verdiği röportajda Trudeau, işindeki kişisel fedakarlıklarından bahsetti.

Son aylarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Kanadalıların hükümete karşı giderek artan bir memnuniyetsizlik hissettiğini ve bunu konut fiyatları ve yaşam pahalılığı gibi konulardaki hayal kırıklığının tetiklediği ortaya çıktı.

Kanada'nın bir sonraki genel seçimlerinin Ekim 2025'e kadar yapılması gerekiyor.

"Her gün bırakmayı düşünüyorum"

Cuma günü Fransızca yayın yapan yayıncıyla yayınlanan 24 dakikalık bir röportajda Trudeau şunları söyledi:

"Ben bu noktada mücadeleyi bırakırsam olmak istediğim adam olamam"

2015'ten bu yana görevde olan lider, "Her gün bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım kişisel fedakarlıklarla çılgınca bir iş. Elbette çok zor. Bazen çok zorlayıcı oluyor" diye konuştu.

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