BAE ve Katar'dan Gazze'ye yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin engelsiz bir şekilde hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre ise iki taraf, BAE ve Katar arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Özellikle Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani kriz nedeniyle sürdürülebilir bir ateşkese ulaşma çabalarının gözden geçirildiği görüşmede, Filistin halkına yeterli insani yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası çabaları yoğunlaştırmanın ciddi ihtiyaç olduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşme sırasında, ateşkesin, tüm sivillerin yaşamının korunmasının ve Filistin halkına yönelik insani müdahalenin güçlendirilmesinin acil bir öncelik olduğuna dikkati çekerek, bu konuda gösterilen çabaların başarı ile taçlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.