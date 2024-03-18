Parçalı Bulutlu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 05:38

BAE ve Katar'dan Gazze'ye yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısında bulundu.

BAE ve Katar'dan Gazze'ye yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin engelsiz bir şekilde hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre ise iki taraf, BAE ve Katar arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Özellikle Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani kriz nedeniyle sürdürülebilir bir ateşkese ulaşma çabalarının gözden geçirildiği görüşmede, Filistin halkına yeterli insani yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası çabaları yoğunlaştırmanın ciddi ihtiyaç olduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşme sırasında, ateşkesin, tüm sivillerin yaşamının korunmasının ve Filistin halkına yönelik insani müdahalenin güçlendirilmesinin acil bir öncelik olduğuna dikkati çekerek, bu konuda gösterilen çabaların başarı ile taçlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
BAE Filistin - İsrail Çatışması Gazze Katar
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı hukukun açık ihlalidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak
05:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı hukukun açık ihlalidir
03:13
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı
03:12
Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 asker hayatını kaybetti
03:17
Gazze'nin kuzeyine 4 ay sonra ikinci defa insani yardım ulaştı
02:11
İstanbul'da kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü
Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi
Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi
FOTO FOKUS
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ