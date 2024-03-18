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Dünya
AA 18.03.2024 03:11

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın Delta eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 asker hayatını kaybetti

Nijerya Savunma Enformasyon Direktörü Tukur Gusau, yaptığı yazılı açıklamada, Delta eyaletine bağlı Bomadi bölgesindeki iki köyde barış koruma görevinde olan askerlerin silahlı saldırılara uğradıklarını belirtti.

Gusau, saldırılarda aralarında 2 binbaşı, bir yüzbaşının da bulunduğu 16 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Gusau, "Şu ana kadar birkaç kişi gözaltına alınırken, saldırının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için gerekli adımlar atılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırının ardından bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiği belirtildi.

Petrol zengini Delta eyaletindeki pek çok toplulukta enerji şirketlerinin petrol sızıntıları için tazminat ödemesi ya da toprak yüzünden sık sık, bazen ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşanıyor.

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