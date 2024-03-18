İsrail'de ana muhalefetten hükümete istifa çağrısı

Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda aşırı sağcı Bakan Smotrich'i hedef aldı.

7 Ekim 2023'teki saldırılar konusunda hükümeti suçlayan Lapid, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." görüşünü paylaştı.

The Jerusalem Post'un haberine göre Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştirerek, "Mevcut İsrail Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı 7 Ekim'de çok büyük bir başarısızlığa uğradı ve İsrail Silahlı Kuvvetlerinin gelecek neslini tasarlayamıyor ya da işleri düzeltecek komutanları atayamıyor." demişti.

Ayrıca Smotrich, "Savaşı yönetmeleri ve kazanmaları için kesinlikle onları (orduyu) destekliyoruz. Bu kadar, daha fazlası değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.