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Dünya
AA 18.03.2024 00:11

İsrail'de ana muhalefetten hükümete istifa çağrısı

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." dedi.

İsrail'de ana muhalefetten hükümete istifa çağrısı
[Fotograf: AA]

Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda aşırı sağcı Bakan Smotrich'i hedef aldı.

7 Ekim 2023'teki saldırılar konusunda hükümeti suçlayan Lapid, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." görüşünü paylaştı.

The Jerusalem Post'un haberine göre Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştirerek, "Mevcut İsrail Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı 7 Ekim'de çok büyük bir başarısızlığa uğradı ve İsrail Silahlı Kuvvetlerinin gelecek neslini tasarlayamıyor ya da işleri düzeltecek komutanları atayamıyor." demişti.

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Ayrıca Smotrich, "Savaşı yönetmeleri ve kazanmaları için kesinlikle onları (orduyu) destekliyoruz. Bu kadar, daha fazlası değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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